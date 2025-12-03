Köln (ots) -Es wird ein großer Abschied nach sieben Jahren und 48 Folgen: RTL zeigt am Samstag, den 6.12.2025, um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show". Der Abend steht diesmal unter einem besonderen Vorzeichen: Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. RTL dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten. Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show. Gemeinsam haben die drei die Show über Jahre hinweg maßgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt.Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: "Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt - ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt. Ganz RTL bedankt sich für diese aufregende, gemeinsame Reise!"Noch ein letztes Mal trifft am Nikolaustag Deutschlands beliebtestes Entertainment-Trio ohne jede Vorbereitung auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen. Wie immer entscheidet sich erst während der Live-Sendung, wer moderiert und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt."Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstag, 06.12., um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Die nächste Ausgabe folgt am Samstag, 13.12., um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deJovan Evermann | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6171322