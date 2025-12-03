Auf unserer German Select Conference skizzierte Daniel Alvarez, Head of Investor Relations von HelloFresh, den Fortschritt des Effizienzprogramms in Höhe von 300 Mio. Euro, bei dem bereits 70 % der Maßnahmen umgesetzt wurden und weitere Margenverbesserungen erwartet werden. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (Umsatz -6 % bis -8 % kontinuierlich; bereinigtes EBITDA 415-465 Mio. Euro) und erwartet einen positiven Free Cashflow nach Leasingverpflichtungen. Das Unternehmen setzt weiterhin den Schwerpunkt auf einen Wechsel von Volume zu Value, indem es sich auf hochqualitative Kunden und verbesserte Produktangebote konzentriert. Ready-to-Eat erholt sich, während die Kochboxen (Meal Kits) zuletzt eine sequenzielle Stabilisierung zeigten. Disziplin bei der Umsetzung bleibt entscheidend, während HelloFresh die Profitabilität wiederherstellt und sich auf eine Wachstumsphase ab 2026 vorbereitet. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das auf DCF-gestützte Kursziel von 10,00 Euro. Die Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se





© 2025 mwb research