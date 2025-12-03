Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit 6,4% verharrt die Arbeitslosenquote im Euroraum in Oktober auf dem Niveau von September, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".11,033 Millionen Menschen seien damit laut EU-Statistikamt Eurostat im Eurowährungsraum ohne Beschäftigung. Schlusslicht in der Statistik sei Spanien (10,5%). Platz 1 gehe an Malta. Hier herrsche zwar noch keine Vollbeschäftigung, mit einer Arbeitslosenquote von lediglich 3,1% komme man dieser aber sehr nahe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de