Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt heute wohl vor allem den Datenveröffentlichungen in den USA, berichten die Analysten der Helaba.Zwar stünden auch Reden wichtiger EZB-Vertreter wie Präsidentin Lagarde oder Chefvolkswirt Lane im Kalender, diese würden aber vermutlich nur den bisher vorherrschenden Tenor bestätigen, wonach die EZB-Geldpolitik gut positioniert sei und ein weiteres Abwarten ermögliche. Bei der Ratssitzung in diesem Monat rechne man mit unveränderten Leitzinsen und marktseitig sei dies weitergehend eskomptiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
