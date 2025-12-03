Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt heute wohl vor allem den Datenveröffentlichungen in den USA, berichten die Analysten der Helaba.Zwar stünden auch Reden wichtiger EZB-Vertreter wie Präsidentin Lagarde oder Chefvolkswirt Lane im Kalender, diese würden aber vermutlich nur den bisher vorherrschenden Tenor bestätigen, wonach die EZB-Geldpolitik gut positioniert sei und ein weiteres Abwarten ermögliche. Bei der Ratssitzung in diesem Monat rechne man mit unveränderten Leitzinsen und marktseitig sei dies weitergehend eskomptiert. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.