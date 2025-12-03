Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche waren die Bewegungen bei Bundesanleihen erneut sehr moderat, so die Analysten der DekaBank. Die Handelsspanne bei zweijährigen Bundesanleihen habe rund 3 Basispunkte (Bp) und bei zehnjährigen lediglich 5 Bp betragen. In diesem schwankungsarmen Umfeld hätten sich die Spreads von französischen (OATs) und italienischen (BTPs) Staatsanleihen weiter eingeengt. Zusätzlich unterstütze von freundlichen Aktienmärkten und nachgebender Volatilität seien auch die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen gesunken. In den USA hätten die Rentenmärkte von dovishen FED-Rednern und der zunehmenden Konfidenz in eine Leitzinssenkung um 25 Bp im Dezember profitiert. Entsprechend seien die Renditen am kurzen wie am langen Ende gesunken. (Märkte im Fokus vom 02.12.2025) (03.12.2025/alc/a/a) ...

