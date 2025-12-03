Weiden (www.fondscheck.de) - Nachdem im November sowohl der US-Shutdown als auch die Zolldiskussion mit China zumindest vorerst beigelegt wurden, keimt Hoffnung auf, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland vielleicht doch beendet werden kann, so die Experten von Robert Beer Investment.Unterdessen hätten Sorgen um eine Blase bei der Künstlichen Intelligenz sowie die Unsicherheit bezüglich der US-Geldpolitik zur - saisonal beinahe üblichen - Delle am Aktienmarkt geführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
