Frankfurt (www.fondscheck.de) - Am ETF-Markt scheint die mögliche KI-Blase kein Thema zu sein. Frank Mohr von der Société Générale meldet einen klaren Kaufüberhang - auch in Technologie-Trackern, so die Deutsche Börse AG.Dabei gehe es vor allem um globale und US-Aktien. "Sie machen zusammen rund 70 Prozent unserer Umsätze aus", berichte Mohr. Europäische und Schwellenländeraktien hätten derzeit keine große Rolle gespielt. Jenseits von MSCI World, S&P 500 und Nasdaq seien Rüstungswerte, Edelmetalle und Kryptowährungen wichtig. "Hohe Umsätze weisen bei uns vor allem Rüstungs-ETFs und Edelmetall-ETCs auf", erkläre Ivo Orlemann von der ICF Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...