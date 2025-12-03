Der zu Mercedes-Benz gehörende britische Elektromotoren-Spezialist Yasa entwickelt einen Radnabenantrieb, der den 12,7 kg leichten Axialflussmotor nutzt, der kürzlich als Prototyp eine Leistungsdichte von 59 kW/kg erreicht hat. Jener Axialflussmotor kommt auf eine kurzzeitige Peak-Leistung von 750 kW und soll eine Dauerleistung zwischen 350 und 400 kW erreichen. Bei einem Radnaben-Antrieb, der stets mindestens im Doppelpack verbaut wird, dürfte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
