Der zu Mercedes-Benz gehörende britische Elektromotoren-Spezialist Yasa entwickelt einen Radnabenantrieb, der den 12,7 kg leichten Axialflussmotor nutzt, der kürzlich als Prototyp eine Leistungsdichte von 59 kW/kg erreicht hat. Jener Axialflussmotor kommt auf eine kurzzeitige Peak-Leistung von 750 kW und soll eine Dauerleistung zwischen 350 und 400 kW erreichen. Bei einem Radnaben-Antrieb, der stets mindestens im Doppelpack verbaut wird, dürfte das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.