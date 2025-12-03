© Foto: Nati Harnik - AP

San Francisco verklagt mehrere Lebensmittelriesen wegen stark verarbeiteter Produkte. Der Vorstoß erinnert an frühere Tabakklagen - und könnte für die gesamte Lebensmittelbranche zum Risiko werden.San Francisco setzt ein deutliches Signal. Die Stadt hat mehrere große Lebensmittelkonzerne, darunter Coca-Cola, Kraft Heinz, PepsiCo, General Mills und Nestlé wegen des Verkaufs stark verarbeiteter Produkte verklagt. Dieser Schritt versetzt die gesamte Branche in Unruhe und könnte auch für Dividendeninvestoren brisant werden. Die Klage richtet sich gegen Hersteller, die laut Stadtverwaltung über Jahre hinweg Produkte vermarktet haben sollen, die abhängig machen und die Gesundheit langfristig …