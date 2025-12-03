Paris/ Hamburg (ots) -Die Hamburger Wirtschaftsförderung Hamburg Invest wurde am Dienstag, 2. Dezember 2025 bei der Preisverleihung des Startup Ecosystem Stars Awards der Internationalen Handelskammer (ICC) und der Organisation Mind the Bridge in Paris zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet. Das Serviceangebot Scaleup Hamburg überzeugte die internationale Jury in gleich zwei Kategorien: "Exceptional Industry Support" und "Best-in-class Startup Programs". Die Startup Ecosystems Stars Awards ehren jährlich Städte und Regionen, die Innovations-Ökosysteme aufbauen und vorantreiben.Die Hansestadt arbeitet kontinuierlich daran, ihr Innovationsökosystem zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen etablierten und jungen Unternehmen zu fördern. Dabei arbeitet Scaleup Hamburg mit dem Venture Clienting-Ansatz: Lokale Unternehmen werden zu direkten Kunden (Venture Clients) innovativer Startups, um komplexe Herausforderungen mithilfe einzigartiger Technologien zu lösen. Davon profitieren beide Seiten: Unternehmen erhalten so schnell, risikoarm und kosteneffizient Zugang zu innovativen Ansätzen, während Startups neue Kunden gewinnen und ihre Geschäftsmodelle in den Hamburger Markt bringen können. Gerade mittelständische Unternehmen können so an dynamischen Marktentwicklungen teilhaben.Für diese systematische Vernetzungsarbeit erhielt Scaleup Hamburg erneut die Auszeichnung "Exceptional Industry Support". Zusätzlich wurde die diesjährige Unterstützung für teilnehmende Startups mit dem Preis "Best-in-class Startup Programs" geehrt.Dazu Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer Hamburg Invest: "Diese Auszeichnungen bestätigen, dass wir mit Scaleup Hamburg den richtigen Weg eingeschlagen haben. Unser Serviceangebot baut eine wirksame Brücke zwischen der bestehenden Wirtschaft und der innovativen Startup-Szene, um Investitionen in Innovationen zu realisieren. Besonders freut uns, dass wir den Mittelstand dabei unterstützen, im digitalen Wandel wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies stärkt nachhaltig die Zukunftsfähigkeit des Standortes Hamburg."Der Startup Ecosystem Stars Award zeichnet Städte und Regionen aus, die herausragende Innovationsökosysteme schaffen.Pressekontakt:Hamburg Marketing GmbH & Hamburg InvestLeitung UnternehmenskommunikationIngrid Meyer-BosseTel: +49 40 41 11 10 - 638ingrid.meyer-bosse@marketing.hamburg.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/6171359