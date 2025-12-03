Eschborn (ots) -- Techem Solutions GmbH und AMADEUS Group gründen Energietochter "AMATec GmbH" mit klarem Fokus auf Dekarbonisierung- Bündelung der Kompetenzen im Bereich Energieeffizienzlösungen und Wohnungsbau- Beide Partner setzen ihren Wachstumskurs fortMit dem Leitgedanken "Wachstum durch Dekarbonisierung" gründen die Techem Solutions GmbH und die AMADEUS Group das Joint Venture "AMATec GmbH". Damit setzen beide Unternehmen einen wichtigen strategischen Meilenstein zur klimafreundlichen Transformation des Gebäudesektors.Zukunftsweisende Lösungen für smarte und nachhaltige GebäudeTechem Solutions steht für sektorübergreifende, energieeffiziente Versorgungskonzepte. In Quartierslösungen kombiniert das Unternehmen CO2-arme Wärme-Contracting-Modelle, optimierte Heizsysteme und smarte Messtechnik. Intelligente Messsysteme und Smart-Meter-Gateways sorgen für eine transparente Verbrauchserfassung.Die AMADEUS Group ist seit 35 Jahren eine feste Größe im Wohnungsbau und Immobilienmanagement im Rhein-Main-Gebiet. Als Projektentwickler und Bestandshalter bringt sie umfassende Expertise in Planung, Bau und Betrieb moderner Wohnimmobilien ein - mit einem klaren Fokus auf Innovation, Verantwortung und nachhaltiges Wachstum.Partnerschaft für smarte und nachhaltige GebäudeMit AMATec bündeln Techem und AMADEUS ihre Expertise, um den Immobilienbestand der AMADEUS Group gezielt zu dekarbonisieren und klimafreundlich zu modernisieren. Digitale Lösungen wie beispielsweise der "Digitale Heizungskeller (https://www.techem.com/re/de/digitale-Immobilienverwaltung/Digitaler-Heizungskeller)" von Techem ermöglichen dabei eine effiziente Betriebsführung und senken den Energieverbrauch in Mehrfamilienhäuser um durchschnittlich 15%. Das Joint Venture verfolgt das Ziel, gemeinsame Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme, Kälte und Wasser energetisch zu sanieren. So entsteht ein konkreter Beitrag zur Energiewende und zur digitalen Weiterentwicklung des AMADEUS-Portfolios.Nicolai Kuß, Chief Sales Officer der Techem, führt aus:"Zukunftsfähige Technologien sind der Schlüssel für moderne Wohnanlagen und Quartiere. Mit der Techem Solutions setzen wir smarte Konzepte um - von der Energieberatung bis zur effizienten Wärmelieferung. Gemeinsam mit unseren Partnern wie der AMADEUS Group erleichtern wir den Umstieg auf erneuerbare Energien und machen Wohnungen durch digitale Lösungen fit für die Zukunft."Holger Suschowk, Geschäftsführer der Techem Solutions GmbH, ergänzt:"Ein nachhaltiger Gebäudesektor braucht intelligente, vernetzte Lösungen. Mit AMATec schaffen wir eine Plattform, die digitale Infrastruktur, smarte Technologien und klimafreundliche Versorgung vereint."Volker Deifel, Geschäftsführer und Gründer der AMADEUS Group, betont:"Nur gemeinsam mit starken Partnern lässt sich die Dekarbonisierung des Gebäudebestands umsetzen. Unsere gemeinsamen Erfahrungen fließen dabei gezielt in Lösungen ein, die sowohl den regulatorischen Anforderungen als auch den Erwartungen unserer Mieterinnen und Mieter gerecht werden. So schaffen wir die Grundlage für einen zukunftsfähigen und klimafreundlichen Gebäudebestand."Dirg Parhofer, Geschäftsführer und Gründer der AMADEUS Group, unterstreicht:"Mit Techem entwickeln wir innovative Konzepte, die neben der Senkung der CO2-Emissionen auch zu deutlichen Kosteneinsparungen im Asset Management führen. So erhöhen wir die Wirtschaftlichkeit unserer Objekte, stärken ihre Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf ESG-Anforderungen und leisten einen spürbaren Beitrag zur Erreichung unserer Klimaziele. Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise."Techem und AMADEUS bündeln mit dem Joint Venture AMATec ihre Kompetenzen und setzen ein starkes Zeichen für innovative Lösungen in der Immobilienbranche - ein strategischer Schritt, der ihren gemeinsamen Wachstumskurs konsequent vorantreibt.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.Über AmadeusAls Projektplaner, Bauträger und Eigentümer von mehr als 5.000 Wohnungen ist das privat geführte Immobilienunternehmen ein All-in-One-Partner. Von der Entwicklung, Bestandshaltung, Verwaltung, Vermietung bis zum Hausmeisterdienst finden sich alle relevanten Leistungen unter einem Dach. Seit 35 Jahren betreuen, verwalten und vermieten sie Wohnanlagen in zahlreichen Regionen Deutschlands. Mit bereits über 9.000 Liegenschaften in der Verwaltung wächst die AMADEUS Group kontinuierlich weiter und baut auf ihre hervorstechende Kompetenz.Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6171350