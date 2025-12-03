Ein europäischer Industriekonzern profitiert wie kaum ein anderer vom globalen Luftfahrtaufschwung. Die Nachfrage nach modernen Triebwerken steigt rasant, die Auslastung der Hersteller ist hoch und die Airlines drängen auf schnelle Lieferungen. In diesem Umfeld liefert der Konzern Rekordzahlen und setzt operative Maßstäbe.Der Umsatz wächst zweistellig, die Nachfrage nach einer Kerntriebwerksserie steigt um 40 Prozent und die Prognosen wurden mehrfach angehoben. Besonders stark entwickelt sich das ...

