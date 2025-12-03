Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG



03.12.2025 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A. Unternehmen: Somec S.p.A. ISIN: IT0005329815 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 23,35 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

9M 2025: Robuste Konzernumsatzentwicklung, beflügelt durch wachstumsstarke Mestieri-Sparte; bekräftigter positiver Ausblick GESCHÄFTSENTWICKLUNG 9M 2025 Am 17. November 2025 hat der Somec-Konzern Eckwerte zu seinen 9-Monatsumsatzkennzahlen des aktuellen Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Hiernach hat die Somec-Gruppe in den ersten drei Quartalen einen leichten Konzernumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,4% auf 271,1 Mio. € (9M 2024: 270,0 Mio. €) erzielt, wobei auf Basis von konstanten Wechselkursen das Wachstum sogar bei 1,3% gelegen hätte. Vorangetrieben wurde das 9-Monatswachstum der Somec-Gruppe insbesondere durch eine dynamische Geschäftsentwicklung in der "Mestieri"-Sparte (9M-Segmentwachstum: >15,0%). Der überwiegende Anteil der Konzernumsatzerlöse (ca. 59,2%) entfiel dabei auf das Kernsegment "Horizons", das in den ersten neun Monaten 2025 Segmenterlöse in Höhe von 160,4 Mio. € erwirtschaftet hat, welche damit moderat unterhalb des Niveaus des Vorjahreszeitraums (9M 2024: 171,0 Mio. €) lagen. Hauptursächlich für diese rückläufige Entwicklung waren unterschiedliche Fortschritte bei maritimen und zivilen Projekten. Hierbei ist anzumerken, dass ein Teil dieser Projektaktivitäten in das aktuelle vierte Quartal verlagert wurde, was auch den Erwartungen für diesen Zeitraum entspricht. Laut Unternehmensangaben leisten die Umrüstaktivitäten (sog. Refitting-Projekte) im maritimen Geschäftsbereich weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Segmentperformance und machen zugleich einen strukturell wachsenden Anteil des Auftragsbestands aus, was die mittelfristige Sichtbarkeit hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung unterstützt. Entgegengesetzt entwickelte sich hingegen das Talenta-Geschäftsfeld mit einem moderaten Segmentumsatzanstieg um 4,2% auf 42,5 Mio. € (9M 2024: 40,8 Mio. €). Diese positive Geschäftsentwicklung resultiert aus gestärkten Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen der Sparte, die eine starke und breit gefächerte Performance in allen Segmenttätigkeitsbereichen ermöglicht haben. Noch dynamischer entwickelte sich die "Mestieri"-Sparte mit einem signifikanten Anstieg der Segmenterlöse im dritten Quartal um 17,1% auf 68,2 Mio. € (9M 2024: 58,3 Mio. €). Befeuert wurde das Segmentwachstum v.a. durch den Ausbau des Geschäftsbereichs Schiffsinnenausstattung und verstärkte Geschäfte mit High-End-Projekten in den Sektoren Gastgewerbe und Einzelhandel sowie im Wohnbereich. Das starke Wachstum des Mestieri-Geschäftsfelds über die ersten neun Monate hinweg hat damit wesentlich dazu beigetragen, die laut Unternehmensangaben vorübergehende Schwäche des "Horizons"-Kernsegments auszugleichen. Im Rahmen der Bekanntgabe der Eckwerte zu den 9-Monatsumsatzkennzahlen, hat das Somec-Management, basierend auf den erzielten Ergebnissen bzw. Umsatzerlösen, die Robustheit des Konzerngeschäftsmodells und die konsistente Unternehmensstrategie hervorgehoben. Durch die zunehmende Integration der Geschäftsbereiche und die verbesserte Projektqualität im Auftragsbestand soll das Geschäftsmodell zudem weiter gestärkt werden. Des Weiteren rechnet das Management damit, dass die Dynamik im maritimen Sektor weiterhin hoch bleiben und sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Daneben wird auch für die vertikalen Zielmärkte, in denen die Somec-Gruppe agiert, mit einer unverändert hohen Nachfrage gerechnet. Trotz der Tatsache, dass mit den 9-Monatsgeschäftszahlen keine Ergebniskennzahlen oder aktuellen Auftragsbestände vermeldet wurden, hat das Somec-Management bekanntgegeben, dass die Visibilität hinsichtlich der weiteren Geschäftsentwicklung unverändert hoch ist. In Bezug auf das aktuelle Geschäftsjahr 2025 strebt das Somec-Management weiterhin eine Verbesserung der wichtigsten Finanzkennzahlen an. Vor dem Hintergrund der 9-Monatsgeschäftsentwicklung, die aufgrund der eingetretenen Projektverschiebungen (nur teilweise Projektverlagerungen ins Q4) unter unseren Erwartungen lag, haben wir unsere bisherigen Umsatzschätzungen moderat nach unten angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnen wir nun mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 387,76 Mio. € (zuvor: 398,55 Mio. €). Für die Folgejahre 2026 und 2027 erwarten wir aufgrund der niedrigeren umsatzbezogenen Ausgangsbasis und aus konservativen Überlegungen heraus Umsatzerlöse in Höhe von 401,23 Mio. € (zuvor: 419,02 Mio. €) bzw. 419,83 Mio. € (zuvor: 441,12 Mio. €). Andererseits behalten wir unsere bisherigen Ergebnisschätzungen aufgrund der erwarteten Fortsetzung des positiven Kostenmanagements (hohe Kostendisziplin, Effizienzsteigerungen etc.), der kontinuierlichen Verbesserungen des Umsatzmixes (höherer Anteil margenstarkes Refitting-Business etc.) und prognostizierten Skaleneffekten weiterhin bei. Angesichts unserer beibehaltenen Ergebnisprognosen bestätigen wir damit ebenfalls unser bisheriges Kursziel in Höhe von 23,35 € je Aktie. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Somec-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20251203_Somec_Note_9M_GER



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



++++++++++++++++



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 6a, 11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.12.2025 (9:33 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 03.12.2025 (11:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News