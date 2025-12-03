DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CELANESE US 22/27 US15089QAM69 03.12.2025 HZE/EOT
CELANESE US 23/28 US15089QAW42 03.12.2025 HZE/EOT
