Bozen (ots) -Benjamin Oberhauser - gebürtiger Südtiroler, erfahrener Tourismus-Technologist und ehemaliger Geschäftsführer bei Spot Werbung Digital in St. Moritz und Innsbruck - steigt bei Speed U Up Italien ein und übernimmt gemeinsam mit Fabian Lechner die Geschäftsführung.Das neue Geschäftsführungs-Team ist ein Gamechanger und steht für:- ein starkes technisches und digitales Fundament im Süden.- zusätzliche Innovationskraft in Tech, Data und Gamification.- eine lokale Verankerung in Südtirol, die unsere Aktivitäten im Alpenraum geografisch und kulturell erweitert.Fabian und Benjamin kommen beide aus der Nähe von Brixen - ein Ort, der verbindet und inspiriert. "Gemeinsam bringen wir neue Energie, Ideen und digitale Lösungen nach Südtirol - und genauso wichtig von Südtirol in unsere Kernmärkte Österreich, Schweiz und Deutschland. Unsere Schwester, die Speed U Up Suisse AG, profitiert insbesondere für die italienisch sprechenden Regionen vom neuen Standort in Italien", so Lechner.Benjamin betreute und entwickelte zuvor Applikationen, Web- und E-Commerce Lösungen für große Destinationen und Bergbahnen wie z.B. Davos, St. Moritz und Oberengadin. Darüber hinaus entwickelte er Web-Applikationen für die Versicherungsbranche zur Digitalisierung interner Prozesse, zur Automatisierung von Ablagen und der Informationsweitergabe.Der neue Co-Geschäftsführer wird künftig die folgenden Bereiche verantworten:- Tech & Data Analytics- Gamification & Innovation"Unser Ziel: mehr digitale Schlagkraft im gesamten Alpenraum", so Oberhauser.Geplant ist auch ein neuer Standort in Brixen als Basis für Projekte, Talente und Kooperationen.