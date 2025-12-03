Düsseldorf (ots) -Die deutsche Profi-Radsportlerin Liane Lippert verrät ihre mandelbasierte Routine für Energie, Balance und Wohlbefinden durch die Festtage.Wenn Weihnachten naht, beginnt in Deutschland die genussvollste Zeit des Jahres - und mit ihr kommt ein bekanntes Phänomen: die Feiertags-Pfunde. Studien zufolge nimmt der durchschnittliche Deutsche zwischen Herbst und Weihnachten 0,8 Kilogramm zu. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass kürzere Tageslichtphasen, weniger Bewegung und hormonelle Veränderungen wie ein niedrigerer Serotoninspiegel die Lust auf Süßes und Komfortessen verstärken können.Doch es ist möglich, auch in den dunkleren Monaten aktiv und energiegeladen zu bleiben - mit kleinen Routinen und cleveren Ernährungsentscheidungen, die Körper und Geist in Schwung halten."Bewegung hilft mir beim Reset" - Liane Lipperts Winter-Routine"Gerade im Winter ist es wichtig, in Bewegung zu bleiben, auch wenn es draußen dunkel und kalt ist", sagt Liane Lippert, Profi-Radsportlerin. "Für mich als Radfahrerin gehört es selbst im Winter dazu, mehrere Stunden draußen zu trainieren - egal bei welchem Wetter. Aber auch an ruhigeren Tagen achte ich darauf, meinen Körper in Schwung zu halten. Jede Form von Bewegung hilft mir, meinen Kopf freizubekommen, meine Stimmung zu heben und mich ausgeglichen zu fühlen."Wenn sie nicht trainiert, baut Lippert einfache, aber konsequente Gewohnheiten in ihren Alltag ein. "Wenn ich zuhause bin, gehe ich spazieren, dehne mich oder mache kurze Mobilitätsübungen. Es muss nicht kompliziert sein, wichtig ist die Beständigkeit. Und ich achte immer darauf, dass meine Energie aus echten Lebensmitteln kommt, wie zum Beispiel Mandeln."Natürliche Energie, die bleibtDen Körper mit Energie zu versorgen, beginnt mit der richtigen Ernährung. Mandeln bieten eine Kombination aus pflanzlichem Eiweiß, gesunden Fetten, Ballaststoffen, Vitamin E und Magnesium - Nährstoffe, die helfen, die Energie aufrechtzuerhalten, die Muskelfunktion zu unterstützen und Müdigkeit zu verringern."Als Sportlerin brauche ich Energie, die lange anhält - nicht nur für die Leistung, sondern auch für Konzentration und Regeneration", sagt Lippert. "Mandeln sind mein Lieblingssnack: klein, natürlich und voller Power."Aktiv bleiben - auch in der WeihnachtszeitOb nach dem Training, zwischen Meetings oder als bewusster Snack während der Weihnachtszeit: Eine Handvoll Mandeln (ca. 30 g) liefert natürliche, langanhaltende Energie, hilft, leistungsfähig zu bleiben und verhindert das typische Feiertagstief. Denn auch wenn es draußen kalt ist, können wir alle in Bewegung bleiben - mit dem natürlichen Treibstoff, der uns von innen heraus wirklich antreibt.Pressekontakt:KetchumAline SimicBahnstrasse 240212 DüsseldorfEmail: aline.simic@omc.comTelefon: +49 172 611 24 62Original-Content von: California Almonds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177284/6171377