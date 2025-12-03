Der Silberpreis hat kürzlich neue Höchststände erklommen - doch gibt es noch Luft nach oben? Nach einer fulminanten Rallye steht Silber derzeit auf einem historischen Hoch - und die Stimmung unter Investoren bleibt optimistisch. Angesichts knapper Versorgung, kräftiger Industrie- und Technologie-Nachfrage und Zinssenkungserwartungen fragen sich Analysten, wie weit der Kurs noch steigen könnte. Rekordhoch und starke Dynamik beim Silberpreis In den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE