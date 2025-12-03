Nachdem die Marvell Technology-Aktie bereits in den vergangenen sieben Handelstagen um über +20% zugelegt hat, schießt sie am Mittwochmorgen um weitere +10% nach oben. Was befeuert den Kurs des Chip- und Technologiekonzerns dieser Tage so stark und ist die Aktien einen Kauf wert? Dynamisches Wachstum Es sind gute Nachrichten im Doppelpack, die den Kurs der Marvell Technology-Aktie nach oben treiben. Zum einen meldete der Tech-Konzern über den Erwartungen ...

