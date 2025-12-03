Es sind die beiden derzeit mit allergrößter Spannung erwarteten Börsengänge der Welt: Anthropic und OpenAI. Die beiden KI-Modellentwickler pumpen Jahr für Jahr schwindelerregende Beträge in die Entwicklung und den Betrieb ihrer ChatBots und müssen früher oder später den Kapitalmarkt anzapfen. Lange wurde OpenAI als erster IPO-Kandidat gehandelt, doch nun sieht es plötzlich danach aus, als würde Anthropic die Pole Position übernehmen. Wie sind die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.