Es sind die beiden derzeit mit allergrößter Spannung erwarteten Börsengänge der Welt: Anthropic und OpenAI. Die beiden KI-Modellentwickler pumpen Jahr für Jahr schwindelerregende Beträge in die Entwicklung und den Betrieb ihrer ChatBots und müssen früher oder später den Kapitalmarkt anzapfen. Lange wurde OpenAI als erster IPO-Kandidat gehandelt, doch nun sieht es plötzlich danach aus, als würde Anthropic die Pole Position übernehmen. Wie sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de