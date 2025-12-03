Die indische Regierung will, dass auf jedem Smartphone eine Tracking-App installiert werden muss. Kritik daran gibt es nicht nur in Indien, sondern auch von großen Smartphone-Herstellern. In Indien sorgt eine Tracking-App für große Diskussionen. Die indische Regierung hat private Unternehmen angewiesen, innerhalb von 90 Tagen sicherzustellen, dass eine Regierungs-App auf allen Smartphones vorinstalliert wird. Die App solle helfen, "Vorfälle zu identifizieren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.