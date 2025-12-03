Künstliche Intelligenz, Börse, Investitionen und die Zukunft der Wirtschaft - in diesem Gespräch analysieren Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Alex Fischer (Reich mit Plan), wie stark KI bereits heute die Internetwirtschaft, Unternehmen und ganze Branchen verändert. Es geht um massive Investitionen in KI, um die kritische Rolle der Stromversorgung, um Infrastruktur als Engpassfaktor und um die Frage, welche Unternehmen jetzt besonders profitieren können.
