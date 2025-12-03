Nürnberg (ots) -Digitale Souveränität ist kein theoretisches Schlagwort - sie ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Unter diesem Leitgedanken hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei ihrer Fachtagung "LET'S GET SOVEREIGN CLOUD - VOM SCHLAGWORT ZUR UMSETZUNG" mit Expertinnen und Experten darüber diskutiert, wie Cloud-Lösungen strategisch, sicher und nutzerorientiert eingesetzt werden.2024 hatte die BA zusammen mit den beiden weiteren Sozialversicherungsträgern - der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - den sicheren Zugang zu modernen Clouddiensten gelegt und den Zuschlag für einen Cloud-Broker erteilt."Um die Cloud für die BA langfristig nutzbar zu machen, haben wir uns für einen Multi-Cloud Ansatz entschieden. Ein wichtiges Kriterium ist dabei, dass wir uns nicht von einem Cloud Provider abhängig machen, denn wir müssen als Sozialbehörde stets handlungs- und entscheidungsfähig bleiben. Wir haben uns deshalb bewusst dazu entschieden, auch souveräne Cloud Provider mit einer Datenverarbeitung im Europäischen Wirtschaftsraum in Betracht zu ziehen", sagte Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der BA, bei der dritten Fachtagung der BA am 2. Dezember 2025 in Berlin.Nach dem Start ihrer Multi-Cloud-Strategie im vergangenen Jahr blickte die BA in diesem Jahr auf die konkreten Herausforderungen der Umsetzung von Cloud-Lösungen.Dabei betonte Nahles, dass auch die Anbieter gefordert sind: "Nichtsdestotrotz ist die Wirtschaft in der Pflicht, den öffentlichen Sektor von Anfang an mitzudenken, damit unsere Anschlussfähigkeit gewährleistet bleibt und wir bei europäischen Cloud-Angeboten nicht immer wieder an den Anfang zurückmüssen."Mit der 2024 eingeführten Multi-Cloud Infrastruktur hat die BA bereits den flexiblen Zugriff auf Cloud-Dienste von US-Hyperscalern und deutschen bzw. europäischen Anbietern gesichert. Dieser Schritt markiert den Übergang von einer reinen Nutzung zur gezielten Steuerung mit dem Fokus auf Daten- und Informationssicherheit.Nun geht es um die nächste Stufe: Wie wird die Souveräne Cloud im Betrieb gelebt und welche Rahmenbedingungen müssen Politik und Wirtschaft schaffen? Die Keynote zur Eröffnung hielten Andrea Nahles und Stefan Latuski, CIO der BA. Im Panel diskutierten hochrangige Vertreter wie Alexandra Geese (MEP), Christian Müller (Schwarz Digits) und Thomas Caspers (BSI), wie die Balance zwischen den Anforderungen des Public Sector und den Angeboten der Wirtschaft gelingt.Stefan Latuski, CIO der BA, fordert eine entschlossene "Kultur des Machens": "Nur wenn entsprechende Angebote von der öffentlichen Verwaltung am Ende auch wirklich genutzt werden, können die Anbieter langfristig technologisch wie auch wirtschaftlich kompetitiv bleiben und sich am Markt durchsetzen. Um nach unseren Vorstellungen digital souverän zu sein, müssen wir uns auf dieser Ebene bekennen und mutig in die Umsetzung gehen."Die BA unterstreicht damit ihre Rolle als Akteurin, die den Weg in die Cloud nicht nur technologisch, sondern auch wirtschafts- und ordnungspolitisch aktiv gestaltet, um ihrem Ziel, modernste digitale öffentliche Dienstleisterin Europas zu seien, gerecht zu werden.Hintergrund:Die Bundesagentur für Arbeit (BA) definiert digitale Souveränität im Kontext ihrer Digitalisierung als das Ziel selbstbestimmt, sicher und unabhängig kontrollieren und gestalten zu können und dabei rechtliche, wirtschaftliche und technologische Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.Bei digitaler Souveränität darf kein Schwarz-Weiß-Denken im Vordergrund stehen, sondern es bedarf einer differenzierten Betrachtung, um ein akzeptables Maß an Risiko zu realisieren.Das bedeutet konkret: Kontrolle über Daten und Systeme behalten. Kritische Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern oder Technologien reduzieren.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6171442