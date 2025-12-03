Die neue Intelligence Layer ermöglicht es Unternehmen, KI auf kontrollierten Daten aufzubauen und so Präzision, Erklärbarkeit und Vertrauen in jede Entscheidung zu gewährleisten.

SAN FRANCISCO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / GoodData, führender Anbieter von KI-Analysen und Datenintelligenz, gab heute die Einführung seiner Intelligence Layer bekannt, einer Suite von kontrollierten, kontextbezogenen KI-Funktionen, die die Lücke zwischen Rohdaten und vertrauenswürdigen, umsetzungsreifen Erkenntnissen schließen. Die Intelligence Layer wurde für Unternehmen entwickelt, die in komplexen Datenumgebungen arbeiten, sei es vor Ort oder über Cloud-Dienste hinweg, und stellt sicher, dass die KI auf den eigenen Regeln, der Logik und den semantischen Definitionen des Unternehmens basiert.

Roman Stanek, CEO von GoodData, sagt: "Die meisten Unternehmen brauchen keine weiteren Dashboards, sondern Klarheit. Sie müssen wissen, dass ihre Daten korrekt, leicht verständlich und einsatzbereit sind. Genau dafür wurde die Intelligence Layer entwickelt."

Die Intelligence Layer bettet Governance und Geschäftskontext direkt in den Analyseprozess ein und schließt so die Lücke zwischen komplexen Datenarchitekturen und den täglichen Entscheidungen, die Geschäftsanwender treffen. Unabhängige KI-Agenten stoßen häufig und unvorhersehbar auf Probleme mit Datenberechtigungen und Modellkontexten, was ihre Effektivität einschränkt. GoodData verankert KI in den eigenen Regeln, der Logik und den Definitionen eines Unternehmens und verwandelt so das traditionelle Reporting in ein System, in dem Erkenntnisse auf natürliche Weise in Maßnahmen umgesetzt werden und wichtige Geschäftsprozesse stärken.

Analysen in die Tat umsetzen

Das Herzstück dieser neuen Ebene ist der Analytics Catalog, ein einheitlicher Arbeitsbereich, in dem Teams ihre analytischen Definitionen untersuchen und steuern können. Anstatt mit verstreuten Metriken zu jonglieren oder darüber zu diskutieren, welche Zahlen korrekt sind, können sich Benutzer auf eine kontrollierte Umgebung verlassen, die von KI-Copiloten unterstützt wird, die dabei helfen, Analyseobjekte - Dashboards, Visualisierungen, Metriken, Attribute, Fakten und Datensätze - präzise zu generieren und zu validieren. Das Ergebnis ist eine konsistente Grundlage, die sicherstellt, dass alle dieselbe analytische Sprache sprechen.

Ergänzt wird der Katalog durch den Semantic Quality Agent, der als Wachhund für die semantische Ebene fungiert. Dieses automatisierte System sucht nach Inkonsistenzen, fehlendem Kontext und mehrdeutigen Definitionen, die die von der KI generierten Antworten unbemerkt verfälschen können. Durch die kontinuierliche Sicherung der Metadatenqualität hilft der Agent Unternehmen dabei, die Integrität ihrer Analysen zu wahren und Probleme zu vermeiden, bevor sie in Dashboards, Tools oder KI-Ausgaben sichtbar werden.

Vertrauen und Verantwortlichkeit der KI

Abgerundet wird die Intelligence Layer durch AI Memory, eine Funktion, mit der Unternehmen ihrem KI-Assistenten beibringen können, ihre spezifische Terminologie, Abkürzungen und operativen Nuancen zu verstehen und zu verwenden. Mit AI Memory können Teams auch den Tonfall, den Namen und die Rolle des Assistenten anpassen und die KI nahtlos in ihre Produkterfahrung integrieren. Anstatt allgemeine Antworten zu geben, ist der Assistent in der Lage, genau im Kontext des Unternehmens zu reagieren und so sicherzustellen, dass die Erkenntnisse mit der tatsächlichen Arbeitsweise des Unternehmens übereinstimmen.

Stanek fährt fort: "KI sollte sich nicht wie eine Black Box anfühlen. Sie sollte sich wie ein Teil Ihres Teams anfühlen, das Ihre Terminologie, Ihre Prioritäten und Ihre Leitplanken versteht. Zusammen bilden diese Elemente ein geregeltes, kontextsensitives Intelligenzsystem, das die Analytik von passiver Berichterstattung zu einem aktiven Treiber der Entscheidungsfindung macht. Mit der Intelligence Layer können Menschen endlich den Antworten vertrauen, die sie erhalten, und Entscheidungen schneller und mit viel mehr Zuversicht treffen."

Über GoodData

GoodData ist eine Full-Stack-Datenintelligenzplattform mit KI-Unterstützung, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist. Die komponierbare Plattform wurde entwickelt, um jedes Unternehmen in die Lage zu versetzen, kontrollierte Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen und sich nahtlos in jede Datenumgebung zu integrieren, sei es in der öffentlichen, privaten, lokalen oder hybriden Cloud. Mit No-Code-Schnittstellen, SDKs und leistungsstarken APIs unterstützt GoodData den gesamten Analysezyklus von der Datenmodellierung bis hin zu KI-gestützten Erkenntnissen.

GoodData ermöglicht es Unternehmen, neue Anwendungen und Automatisierungen flexibel anzupassen, schnell bereitzustellen und zu monetarisieren - und das alles mit Sicherheit und Governance auf Unternehmensniveau, um KI in eine Reihe von Produkten zu integrieren. GoodData bedient über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und hilft ihnen dabei, bedeutende Veränderungen voranzutreiben und den Wert ihrer Daten zu maximieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GoodData und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium.

GoodData-Kontakt

mailto:press@gooddata.com

2025, GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData und das GoodData-Logo sind eingetragene Marken der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier verwendete Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

QUELLE: GoodData Corporation

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82041Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82041&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.