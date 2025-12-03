Die Bitcoin-Bullen haben am Dienstag die 90.000 Dollar-Marke zurückerobert. Nachdem die Kryptowährung seit Anfang Oktober mächtig unter Druck gekommen war, gibt es nun gleich zwei Gründe, die für einen schnellen Turnaround sprechen. Anleger sollten deshalb jetzt unbedingt noch bei dieser Krypto-Aktie einsteigen.Zum einen erlaubt Vanguard, hinter BlackRock der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, seit Dienstag Investitionen in Krypto-ETFs und -Fonds. Diesen Strategiewechsel hatte der Führungswechsel ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.