Die Bitcoin-Bullen haben am Dienstag die 90.000 Dollar-Marke zurückerobert. Nachdem die Kryptowährung seit Anfang Oktober mächtig unter Druck gekommen war, gibt es nun gleich zwei Gründe, die für einen schnellen Turnaround sprechen. Anleger sollten deshalb jetzt unbedingt noch bei dieser Krypto-Aktie einsteigen.Zum einen erlaubt Vanguard, hinter BlackRock der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, seit Dienstag Investitionen in Krypto-ETFs und -Fonds. Diesen Strategiewechsel hatte der Führungswechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär