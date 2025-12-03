Autofahrer in Köln verlieren 67 Stunden und Verzögerungen haben im Jahresvergleich um 20 zugenommen

In 77 der deutschen Ballungszentren nahm die Verkehrsüberlastung im Jahr 2025 zu

Weltweit nimmt die Verkehrsüberlastung weiter zu, wobei 62 der Städte mehr Staus verzeichnen

INRIX, ein weltweit führender Anbieter von Verkehrsdaten und -analysen, hat heute die Global Traffic Scorecard 2025 veröffentlicht, die weltweit umfassendste Studie zur Mobilitätsleistung. Die Scorecard umfasst 36 Länder und fast 1.000 Städte und zeigt, dass die Verkehrsüberlastung in den meisten Ballungsräumen weltweit zugenommen hat, so auch in Deutschland, wo Stauzeiten im Jahr 2025 stark angestiegen sind.

Weltweit verzeichneten 62 der städtischen Gebiete eine Zunahme der Verkehrsüberlastung, während nur 26 Verbesserungen feststellten. Deutschland folgte diesem globalen Trend: In 77 der untersuchten städtischen Regionen des Landes nahmen die Verkehrsverzögerungen zu. In 56 von 73 deutschen Städten verloren Autofahrer im Jahr 2025 mehr Zeit durch Staus, während die Verzögerungen in 13 Gebieten zurückgingen und in vier unverändert blieben.

Köln verzeichnet die höchste Stauzeit, während der Verkehr in ganz Deutschland zunimmt

Köln wurde 2025 zur Stadt mit der höchsten Stauzeit in Deutschland. Autofahrer verloren 67 Stunden im Stau, ein Anstieg gegenüber 56 Stunden im Jahr 2024, was einem jährlichen Zuwachs von 20 entspricht. Düsseldorf (ein Zeitverlust von 63 Stunden), Berlin (60 Stunden), Stuttgart (60 Stunden) und München (57 Stunden) vervollständigten die Top Fünf.

In Berlin stiegen die Verzögerungen 2025 um 3 auf 60 Stunden pro Fahrer. Obwohl Berlin 2025 vom Spitzenplatz aus dem Jahr 2024 auf den zweiten Rang zurückfiel, führten die Größe, Wirtschaftskraft und Dichte der Stadt zu geschätzten Staukosten in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.

Bundesweit verlor der typische deutsche Autofahrer im Jahr 2025 47 Stunden durch Staus, was Kosten in Höhe von 750 Euro für verlorene Zeit und Produktivität verursachte. Insgesamt beliefen sich die durch Staus verursachten Kosten deutschlandweit auf 5,3 Milliarden Euro.

Mehrere Regionen sahen zudem wachsende Engpässe auf Korridorebene. Deutschlands am stärksten belasteter Verkehrskorridor (die A52 in Richtung Osten bei Essen) führte 2025 zu einem Zeitverlust von 42 Stunden für Autofahrer, wobei die größten Verzögerungen zwischen Heidendoren und der A40 gegen 16:00 Uhr auftraten.

Globaler Kontext: Staus nehmen überall zu

Istanbul führte mit 118 Stunden Zeitverlust im Stau einmal mehr das globale Ranking an, gefolgt von Chicago (112 Stunden) und Mexico City (108 Stunden). Unterdessen verzeichneten mehrere dicht besiedelte Städte im Westen gleichbleibende oder rückläufige Verzögerungen darunter Paris (-7 %), Los Angeles (-1 %) und New York (0 %). Jedoch waren dies Ausnahmen inmitten weltweit steigender Verzögerungen im Jahresvergleich.

INRIX: intelligentere Mobilitätsentscheidungen mithilfe von Daten

Die zentralen Ergebnisse der INRIX Global Traffic Scorecard 2025 bieten einen quantifizierbaren Maßstab für Regierungen und Städte weltweit, um Fortschritte bei der Verbesserung der urbanen Mobilität zu messen und die Auswirkungen von Investitionen in Smart-City-Initiativen nachzuverfolgen. Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://inrix.com/scorecard/.

Der Zugang zu verlässlichen, konsistenten Daten ist der erste Schritt zur Bewältigung von Verkehrsstaus. Daten und Analysen von INRIX zu Mobilität, Ampelschaltungen, Parkmöglichkeiten, Sicherheit und Bevölkerungsbewegungen können Stadtplanern und Ingenieuren helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um Ausgaben zu priorisieren, den Nutzen zu maximieren und Kosten sowohl jetzt als auch in Zukunft zu senken.

Über INRIX

Das 2004 gegründete Unternehmen INRIX ist ein Vorreiter für intelligente Mobilitätslösungen, das Big Data von vernetzten Geräten und Fahrzeugen in Mobilitätsinformationen umwandelt. INRIX nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um präzise und aussagekräftige Mobilitätsdaten zu liefern. Dieser innovative Ansatz hat INRIX zu einem der führenden Anbieter von Daten und Analysen zur Mobilität von Menschen und Fahrzeugen gemacht. Mit Partnern und Lösungen, die das gesamte Mobilitäts-Ökosystem abdecken, ist INRIX einzigartig an der Schnittstelle von Technologie und Verkehr positioniert. Weitere Informationen finden Sie unter inrix.com.

