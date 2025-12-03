Leipzig (ots) -Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) präsentiert gemeinsam mit der Hochschule Mittweida ein besonderes Highlight zur Weihnachtszeit. Das 30-minütige Special "Explosionen unterm Weihnachtsbaum - Jack Pops wilde Experimente-Show" ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen MDR und Hochschule Mittweida und ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/explosionen-unterm-weihnachtsbaum/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9lMTNmZjBlMy0zZGQ5LTQ1ODctYTBiZC04ZTNjYjY1OGM5NjAvcHJvZ3JhbS01NDExNzUtNTI2MjE2) abrufbar."Die im März 2025 geschlossene Kooperation blieb nicht lange Theorie", betont MDR-Redaktionsleiter Wissen und Bildung, Daniel Vogelsberg. Als erste konkrete Umsetzung initiierten die Partner dieses Lehrprojekt an der Fakultät Medien. "Studierende waren maßgeblich an der Produktion beteiligt und verwandelten ihr Studio für die Aufzeichnung am 30. Oktober in ein experimentelles Labor", so Vogelsberg weiter.Feuerwerk der ExperimenteDurch die Sendung führt der Science-Entertainer Jack Pop, der MDR-Nutzerinnen und -Nutzern bereits durch den YouTube-Kanal "Science vs. Fiction" bekannt ist und in Leipzig erfolgreich die Live-Reihe "Circus of Science" moderiert. In diesem Special treffen staubsaugerbetriebene Schmück-Kanonen auf flüssigen Stickstoff. Tatkräftig unterstützt wird der Moderator dabei von Chemikerin Marika Kandler und Physikerin Anne-Dorette Ziems, die mit ihren Experimenten und Storys die wissenschaftliche Basis für das Chaos liefern.Das Projekt unterstreicht den Willen beider Partner, praxisnahe Produktionen für Studierende umzusetzen.Wenn Wissenschaft zur Action wird - das Ergebnis gibt es hier: ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/explosionen-unterm-weihnachtsbaum/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9lMTNmZjBlMy0zZGQ5LTQ1ODctYTBiZC04ZTNjYjY1OGM5NjAvcHJvZ3JhbS01NDExNzUtNTI2MjE2) und auf dem YouTube-Kanal "Science vs. Fiction" sowie am 10. Dezember 2025 im MDR-Fernsehen - direkt nach "Olafs Club".Und auch beim MDR-Tag in Schierke (https://www.presseportal.de/pm/7880/6155565) am 5. Dezember zeigt Jack Pop live in der Feuerstein-Arena Ausschnitte aus seiner Zaubershow - ab 16 Uhr bei "MDR um Vier - Der starke Osten" sowie um 20.15 Uhr in der Unterhaltungsshow "Hol dir deine Show!", beides live zu streamen in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6171463