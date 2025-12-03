Zum ersten Mal in der Geschichte der ISS sind sämtliche Andockstationen der Raumstation besetzt. Wie es zu der historischen Konstellation kam, die nicht lange dauern soll. Seit dem 2. November 2000 ist die Internationale Raumstation (ISS) von Astronaut:innen bewohnt. Seitdem kreist sie durch den Orbit und ist damit die langlebigste Raumstation in der Menschheitsgeschichte. Doch erst jetzt, nach über 25 Jahren, ist die ISS sozusagen voll ausgelastet. ...

