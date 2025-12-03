Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Dänemark ist am Dienstag (2. Dezember) bei der Lotterie Eurojackpot um rund 23,5 Millionen Euro reicher geworden. Einen weiteren Millionär gibt es im zweiten Rang - dieser stammt aus Griechenland.Der Eurojackpot wurde geknackt: Mit den Gewinnzahlen 14, 30, 34, 35 und 40 sowie den beiden Eurozahlen 4 und 6 traf ein Tipper aus Dänemark am Dienstagabend (2. Dezember) als Einziger die erste Gewinnklasse bei der europäischen Lotterie. Damit erhält der skandinavische Glückspilz nun 23.537.055,10 Euro. Der letzte große Jackpotgewinn in Dänemark liegt etwa anderthalb Jahre zurück: Am 4. Juni 2024 gewann ein Spieler aus dem hohen Norden sogar die Maximalsumme von 120 Millionen Euro.Millionengewinn auch in der zweiten GewinnklasseAuch in der zweiten Gewinnklasse gab es einen Treffer: Ein Tipper aus Griechenland wird erstmals durch Eurojackpot zum Millionär und erhält 1.360.304 Euro.Sechs weitere Hochgewinne im dritten RangNeben den beiden Millionengewinnen gibt es sechs weitere Glückspilze in der dritten Gewinnklasse. Ihnen werden jeweils 127.858 Euro überwiesen. Die Gewinner kommen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Finnland, Slowenien, Dänemark und Norwegen.Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am Freitag (5. Dezember) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6171459