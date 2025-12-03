Die Münchner Car-Tech-Firma Carly und die Prüfexperten von TÜV Nord führen eine europaweit standardisierte Lösung zur Batterie-Bewertung mit CARA-Zertifizierung ein. Im Kern handelt es sich um einen Check für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge zur Beurteilung des Akku-Gesundheitszustands. Das Tool ist ab sofort über die App "TÜV Nord Onboard Car Diagnosis" und in den deutschlandweit über 200 TÜV-Nord-Stationen verfügbar. Es handelt sich bei dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net