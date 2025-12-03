Es läuft bei Apple. Während die Aktie des Techriesen in Rekordhöhen fliegt, steuert auch das iPhone-Geschäft auf eine Bestmarke zu. Laut Analysten von IDC dürfte Apple 2025 so viele iPhones ausliefern wie noch nie. Die Nachfrage nach dem neuen iPhone 17 entwickelt sich zum echten Wachstumstreiber.Für 2025 erwarten die Analysten 247,4 Millionen ausgelieferte iPhones, was einem Plus von rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit würde der bisherige Bestwert aus dem Jahr 2021, als das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...