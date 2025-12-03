Der United States Postal Service (USPS) kommt gut mit dem Ausbau seiner Elektroflotte voran. Es wurden bereits 8.700 Ford E-Transit gekauft, zudem sind bereits über 600 der speziell entwickelten Oshkosh NGDV im Einsatz. Davon werden über 2.600 Fahrzeuge für die Briefzustellung verwendet, der Rest u.a. für die Paketzustellung. Beim Rollout der Elektroflotte von USPS kursieren aktuell verschiedene Zahlen. Das hat den Hintergrund, das hierbei oft zwischen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.