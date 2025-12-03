Gap-Trading zum DAX-Start: Drei starke Ankerpunkte im Live-Trade!

Anzeige / Werbung

Das zweite Livetrading in dieser Woche fand direkt zum Handelsstart der "ehemaligen" XETRA-DAX-Hauptzeiten statt. Denn bis Dezember dieses Jahres galt die Kernzeit von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr für die großen Orders im elektronischen Handelssystem XETRA als Basis der Ausführungen. Dies wurde nun erweitert, um den Frühhandel von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr und um den Handel von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr. Entsprechend gering fielen auch die Kerzen direkt um 9.00 Uhr aus, da sich Marktteilnehmer:innen schon im Vorfeld positionieren konnten. Der Orderfluss wird mit dieser Maßnahme nur etwas ausgeweitet, aber vermutlich nicht größer vom Volumen. Die Folge ist dann eine teilweise sehr ermüdende geringe Volatilität, die wir aber nicht am Morgen sahen, sondern als Beispiel erst nach der Trading-Session von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr.

In der Trading-Session direkt gab es 3 Ankerpunkte, die mein Interesse weckten. Auf der Unterseite das neue GAP zum Vorabend 17.30 Uhr und auf der Oberseite das Vortageshoch und darüber dann auch die Möglichkeit, die Kurslücke vom Wochenstart zu schließen. Sie war entstanden, nachdem am US-Feiertag und dem darauf folgenden Brückentag in den USA die Kurse bei dünnem Volumen stark anzogen, dies dann aber direkt ab Mitternacht zum Wochenstart über die Futures wieder eingefangen und später komplett korrigiert wurde.

Der erste Trade war daher eine Short-Order in der Nähe des Vortageshochs. Es hielt erst einmal und der Trade lief in den Gewinn. Jedoch nicht so weit, dass der Stopp versetzt werden konnte. Wenig später wurde dieser Trade ausgestoppt mit rund 20 Punkten Minus, ein Wiedereinstieg per StoppSell ebenso. Ärgerlich war an der Situation, dass danach der Markt etwas deutlicher korrigierte und der Trade in Richtung des Zieles gelaufen war. Aber so ist Börse und um so wichtiger das Risikomanagement, was Du an diesem Beispiel deutlich erörtert bekommst.

Um auf das GAP der Oberseite und damit den Vorwochenschluss noch einmal zu sprechen zu kommen: Eine Stunde nach der Session wurde es impulsive geschlossen, um dann wieder in die ursprüngliche Handelsspanne von etwa 30 Punkte zurückzufallen. Von daher wird es auch weiterhin ein festes Setup bleiben, nach Kurslücken Ausschau zu halten und sich diese Schwellen im Chartbild zu visualisieren.

Auf einige US-Daten aus der Quartalssaison und die folgenden Termine dieses Formats gingen wir im Anschluss ein und bieten Dir damit ein insgesamt rundes Webinarprogramm als Aufzeichnung nun an.

Die schnellen Richtungswechsel im Trading sind also weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird. Welche Optionen sich hier bieten und welche Instrumente dafür passen, diskutieren wir heute in der Community neben dem Livetrading im CFD-Bereich.

