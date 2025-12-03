DAX Prognose für Mittwoch, 03.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.633 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus aufwärts über die 23.700 Punkte-Marke, über die sich der Index nachfolgend hat festsetzen können. Bis zum Mittag konnte sich der DAX an die 23.800 Punkte schieben und diese Marke nach einem erneuten Rücksetzer an die 23.700 Punkte-Marke am späten Nachmittag erneut anlaufen. Nach einem Xetra Tagesverlust zu Wochenbeginn konnte der DAX gestern einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.741 Punkten aus dem Tageshandel.

? Drei Key Takeaways

Kurzfristig bullisches Chartbild

Im 1h-Chart zeigt der DAX Stärke: Sowohl SMA20 als auch SMA50 dienen als Unterstützung. Solange die SMA20 hält, bleiben Anstiege bis 23.850/65, 23.915/25 und 23.975/90 Punkten realistisch.

4h-Chart weiterhin neutral

Im 4h-Chart muss der DAX zuerst nachhaltig über die SMA20 und anschließend über die SMA200 (23.883 Punkte). Erst zwei grüne Kerzen über der SMA200 würden ein echtes bullisches Signal erzeugen.

Erwartete Tagesrange seitwärts/aufwärts

Die heutige Handelsspanne wird auf 23.882 - 23.954 bis 23.706 - 23.637 Punkte geschätzt. Das Setup ergibt eine bullische Wahrscheinlichkeit von 65 % gegenüber 35 - für ein bärisches Szenario.

