Berlin (ots) -Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat bekräftigt, dass in Fußballstadien auch künftig keine Gesichtserkennung per Künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommt. Im rbb24 Inforadio sagte Mäurer am Mittwoch, "wir sind im KI-Bereich erst in den Anfängen - und dass man da nun im Fußball damit beginnt, das ist völlig abwegig." Auch dem zweiten stark diskutierten Thema, dem sogenannten "personalisierten Ticketing", erteilte Mäurer eine Absage: "Alle sind weiterhin der Auffassung, dass an dem System der Stehplätze festzuhalten ist. Beides ist miteinander nicht kompatibel."Nach Mäurers Worten gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die "völlig unstreitig" sind: "Das sind Präventionsmaßnahmen, das sind mehr Sicherheitsbeauftragte in den Stadien, da sind wir völlig d'accord." Der letzte Punkt, über den noch diskutiert werden müsse, sei die Frage der Stadionverbotskommissionen, erklärte Mäurer: "Doch da ist erkennbar, wohin die Reise geht. Es wird dabei bleiben, dass weiterhin die örtlichen Kommissionen die Entscheidungen treffen." Um sicherzustellen, dass überall die gleichen Maßstäbe gelten, "gibt es darüber dann eine Kommission, die dann so etwas wie die Fachaufsicht ausübt. Diese Kommission kann dann angerufen werden, sowohl von den Vereinen als auch von der Polizei." Er gehe davon aus, dass damit sehr viel Streit ausgeräumt sein werde, sagte Mäurer.Zur Pyrotechnik gebe es keine einfache Lösung, betonte Mäurer: "Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir dieser Arbeitsgruppe, die wir eingerichtet haben, den Auftrag geben, noch mal zu überprüfen, was man noch machen kann." Ergebnisse würden aber erst im kommenden Jahr erwartet, so Mäurer.Hintergrund ist, dass die Innenminister von Bund und Ländern bei ihrer Konferenz in Bremen über weitere Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien beraten.Das Interview zum Nachhören:Mäurer (SPD): KI-Überwachung und personalisierte Tickets vom Tisch | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2025/12/03/stadion-sicherheit-pyrotechnik-innensenator-bremen-maeurer.html)