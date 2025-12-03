Das Kappen von Geschäftsprognosen verursacht an den Börsen häufig erheblichen Verkaufsdruck - insbesondere, wenn die Warnung vom Unternehmen selbst stammt. Ein DAX-Unternehmen bewies heute trotz einer Negativmeldung relative Stärke. Nach einer am Freitag (nach Börsenschluss) erfolgten Airbus-Warnung, dass rund 100 Maschinen ein Update benötigen, damit sie wieder eingesetzt werden können, stürzte die Airbus-Aktie am Montag im Tief auf 183 Euro ab. ...

