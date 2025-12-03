Auf unserer German Select Conference präsentierte Michael Knapp, Head of IR bei Nagarro, ein fokussiertes Update, das die operationale Stabilität, disziplinierte Kapitalallokation und das Nachziehen von Governance-Strukturen hervorhob, einschließlich der bevorstehenden Berufung eines neuen CFO und dem bereits erfolgten Wechsel zum Tier-1-Prüfer KPMG. Das Unternehmen bekräftigte seine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik durch ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20 Mio. EUR. Knapp markte an, dass die IT-Ausgaben nach einer Konsolidierungsphase wieder anstiegen, mit einer erhöhten Aktivität bei KI-bezogenen Projekten und einer guten Nachfrage aus dem Mittelstand. Obwohl der Aktienkurs zuletzt stark gestiegen ist, sehen wir weiterhin Upside-Potenzial. Wir bestätigen unser Kursziel von 92,00 EUR und halten unsere BUY-Rating aufrecht. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se





© 2025 mwb research