Fans des Videospiels "Baldur's Gate 3" sollen Kinder ausbeuten und der Preis der lang erwarteten Steam Machine wurde angeblich enthüllt: Fehlinformationen wie diese verbreitet Google jetzt durch die Nutzung von KI-generierten Headlines für Artikel. In Google Discover werden derzeit vermehrt Artikel gesichtet, die auf irreführende Clickbait-Titel setzen. Schuld daran sind jedoch nicht die Publisher, sondern Google selbst. Denn wie The Verge berichtet, ...

