Mainz (ots) -
Woche 01/26
Montag, 29.12.
Bitte Programmänderungen beachten:
19.30 Terra X
Faszination Universum
Eine Frage der Zeit
Deutschland 2017
"Terra X: Faszination Universum: Die Reise zum Rand der Welt" entfällt
20.15 Terra X
Faszination Universum
Im Bann der Astrologie
Deutschland 2019
"Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs" entfällt
(weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6171524
Woche 01/26
Montag, 29.12.
Bitte Programmänderungen beachten:
19.30 Terra X
Faszination Universum
Eine Frage der Zeit
Deutschland 2017
"Terra X: Faszination Universum: Die Reise zum Rand der Welt" entfällt
20.15 Terra X
Faszination Universum
Im Bann der Astrologie
Deutschland 2019
"Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs" entfällt
(weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6171524
© 2025 news aktuell