Mainz (ots) -Woche 01/26Montag, 29.12.Bitte Programmänderungen beachten:19.30 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 2017"Terra X: Faszination Universum: Die Reise zum Rand der Welt" entfällt20.15 Terra XFaszination UniversumIm Bann der AstrologieDeutschland 2019"Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs" entfällt(weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6171524

