Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 03.12.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.333 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen bereits aufwärtsschieben. Ab Mittag schwankte der Nasdaq in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch aufwärts, wobei das Tageshoch direkt und auch dynamisch abverkauft worden ist. Am frühen Abend konnte sich der Nasdaq stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Am Abend ging es kontinuierlich weiter aufwärts.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Drei Key Takeaways

?? Übergeordnet bullisches Chartbild

Der Nasdaq zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein klar bullisches Setup. Entscheidend ist, dass der Index über der SMA20 bleibt - dann sind weitere Anstiege bis in den Bereich 26.000+ Punkte möglich.

?? Wichtige Unterstützungszone

Die Zone aus SMA20 - SMA200 - 23,6%-Retracement bildet einen starken Support. Erst ein Bruch dieser Unterstützungen würde das Chartbild deutlich eintrüben und einen Rücksetzer zum 38,2%-Retracement begünstigen.

?? Erwartete Tagesrange seitwärts-aufwärts

Auf Basis des Setups liegt die heutige Wahrscheinlichkeitsverteilung bei 65 - bullisch und 35 - bärisch, mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.865/26.021 und 25.556/25.477 Punkten.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.333 Punkten und zeigte früh Stärke. Bereits am Vormittag setzte eine aufwärtsgerichtete Bewegung ein. Ab dem Mittag handelte der Index in einer engen Seitwärtsrange, bevor er zum offiziellen Handelsstart dynamisch anzog. Das Tageshoch wurde jedoch zügig abverkauft. Am frühen Abend stabilisierte sich der Markt und konnte den Aufwärtsimpuls wieder aufnehmen, der sich bis in den Abend hinein fortsetzte.

Marktstatistik

02.12. 01.12. Range 02.12. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.633 25.456 Tageshoch 25.564 25.633 Tagestief (TT) 25.289 25.170 Tagestief 25.226 25.289 Tagesschluss 25.563 25.361 Range* 344 286

Zeitraum: 08:00-22:00 Uhr...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.