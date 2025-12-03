

EQS-Media / 03.12.2025 / 12:16 CET/CEST

Nach nur zweieinhalb Jahren Bauzeit und nach ihrem Einsatz bei den olympischen und paralympischen Eishockey-Wettbewerben läutet die CTS EVENTIM Gruppe am 6. Mai 2026 die Live Entertainment Ära in Italiens größter Indoor-Arena ein - mit einer fulminanten Performance der italienischen Rock-Ikone Ligabue. Ein Auftakt, der eindrucksvoll zeigt, wie hochkarätige Shows, Premium Fanerlebnisse und die Strahlkraft einer neuen Generation von Live-Venues ihre einmalige Wirkung entfalten. Hamburg/Mailand, 03.12.2025 - Am 6. Mai 2026 wird die Bühne der brandneuen ARENA MILANO in Mailands Stadtteil Santa Giulia erstmals zum Leben erweckt - ein Meilenstein für Italiens Live Entertainment. Als größte, innovativste und nachhaltigste Indoor-Arena des Landes mit einer Kapazität von bis zu 16.000 Besuchern setzt die ARENA MILANO neue Maßstäbe in puncto Veranstaltungsinfrastruktur, Premium-Hospitality und Akustik. Eröffnet wird die Live Entertainment Ära von Luciano Ligabue, einem der einflussreichsten und erfolgreichsten Rockkünstler Italiens, mit seiner exklusiven Opening-Show "LA PRIMA NOTTE - Music Opening Ceremony". Mit einer seit 1999 ununterbrochenen Serie von Nummer-1-Alben und zahlreichen Multi-Platin-Auszeichnungen prägt Ligabue seit mehr als drei Jahrzehnten die italienische Popkultur. Er ist berühmt für seine legendären Stadion-Performances und eine kulturelle Ikone Italiens. Mit seiner spektakulären, energiegeladenen Opening Show wird er seine Fans begeistern und einen unvergesslichen Premierenabend in auf die Bühne der neuen ARENA MILANO bringen. Die Arena, die früher im Jahr und im Zeitplan für den Eishockey-Wettbewerb der Männer der Olympischen Winterspiele fertiggestellt wird, wurde von Beginn an dafür konzipiert, die höchsten Anforderungen internationaler Veranstalter, Künstler und Markenpartner zu übertreffen. Entworfen von David Chipperfield Architects in Zusammenarbeit mit Arup verbindet sie funktionale Exzellenz mit architektonischem Anspruch - inklusive einer erstklassigen Akustik sowie integrierten Premium- und VIP-Bereichen. Das Hospitality-Konzept reicht von modernen Lounges und Club-Bereichen bis hin zu flexiblen Flächen für Partner und garantiert ein herausragendes Erlebnis für Gäste und Sponsoren gleichermaßen. Ein architektonisches Highlight sind die LED-Ringe, die die Arena umschließen und Veranstaltern wie Corporate-Partnern eine innovative Spielfläche für neue, kreative Content-Inszenierungen und Markenaktivierungen bietet. Das Opening am 6. Mai 2026 wird zeigen, welche Kraft hochmoderne Technologie, kreative Vision und ein neues Level an Fan-Experience entfalten können. Es ist nicht nur eine erste Show, sondern der Startschuss für etwas Größeres: die Zukunft des Live Entertainments in Italien. Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: "Die ARENA MILANO ist eine bedeutende Erweiterung unseres internationalen Venue-Portfolios und Ausdruck unseres Anspruchs, erstklassige Event-Infrastruktur in Europas dynamischsten Metropolregionen zu entwickeln. Ihre Eröffnung für das Live Entertainment setzt neue Maßstäbe für die Durchführung internationaler Events in Italien. Dieses neue Kapitel gemeinsam mit Luciano Ligabue - einer Ikone des italienischen Live-Entertainments - aufzuschlagen, sendet ein starkes Signal an den europäischen und globalen Live Entertainment Markt." Luca Martinazzoli, Managing Director, ARENA MILANO: "Die Eröffnung unserer Bühne mit Ligabue ist ein Statement. Seine Energie und sein kultureller Einfluss verkörpern genau das, wofür die ARENA MILANO steht: kraftvolle Momente, eine starke Persönlichkeit und Live-Unterhaltung auf Weltniveau. Dieser Abend wird zeigen, was in dieser Arena möglich ist - und sie fest als neues europäisches Powerhouse für Live Entertainment etablieren." Luciano Ligabue: "Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, als Erster meine Musik in die Arena Milano zu bringen. Ich möchte, dass diese Show etwas Besonderes wird, und wir werden alles dafür tun, damit dies auch gelingt."



--- Tickets für "LA PRIMA NOTTE - Music Opening Ceremony" sind ab Montag, 11. Dezember, um 11:00 Uhr auf ticketone.it erhältlich. Für Barmario-Abonnenten läuft der Vorverkauf von Freitag, 5. Dezember, 11:00 Uhr, bis Samstag, 6. Dezember, 11:00 Uhr. Für UniCredit-Kunden läuft der Vorverkauf von Samstag, 6. Dezember, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 7. Dezember, 11:00 Uhr. Für diejenigen, die bereits ein Ticket für die Show im Stadio San Siro besitzen, läuft der Vorverkauf von Sonntag, 7. Dezember, 11:00 Uhr, bis Montag, 8. Dezember, 11:00 Uhr. UniCredit ist der offizielle Vorverkaufspartner von "LA PRIMA NOTTE - Music Opening Ceremony". --- ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - mobil, online und stationär. Laut dem "Global Promoter Ranking 2024" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro. CORPORATE COMMUNICATIONS Christian Colmorgen

