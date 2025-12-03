© Foto: ShutterOK - iStock.com

Anleger, die nach einkommensstarken Aktien suchen, können laut Wolfe Research noch einige Schnäppchen unter den Dividendenaristokraten finden.Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividenden in jedem der vergangenen 25 Jahre erhöht haben. "Nach der jüngsten Underperformance liegt das relative KGV der Dividenden-Aristokraten gegenüber dem S&P 500 bei historisch günstigen 0,83, bei einer Dividendenrendite von rund 2,5 Prozent", schreibt Analyst Chris Senyek am Dienstag in einer Notiz. Der Analyst vergleicht das relative KGV der Didvidendenaristokraten mit dem KGV des marktbreiten Index. Ein relatives KGV von 0,83 bedeutet, dass die Dividendenaristokraten derzeit mit 17 Prozent …