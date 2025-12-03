Die Fusion der Schweizer Versicherer Baloise und Helvetia wird am 05.12. planmäßig vollzogen. Für die deutschen Gruppen der Muttergesellschaften ändert sich dadurch gesellschaftsrechtlich zunächst nichts, die beiden Versicherer werden hierzulande ab nächster Woche aber gemeinsam auftreten. Die Schweizer Versicherer Helvetia und Baloise haben bestätigt, dass die geplante Fusion der beiden Gruppen planmäßig am 05.12.2025 vollzogen werden wird. Alle erforderlichen Genehmigungen für den Zusammenschluss ...

