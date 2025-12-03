ImmoScout24 hat ausgewertet, welches Haus deutschlandweit am meisten nachgefragt wird. Viele Interessierte suchen nach eher kleineren Häusern, was sich auch an den beliebtesten Haustypen ablesen lässt. Doch zwischen Nachfrage und Angebot gibt es Unterschiede. Der Wunsch nach eigenen vier Wänden in Deutschland ist groß, entsprechend rege ist das Suchverhalten auf Plattformen wie ImmoScout24. Die Experten des Portals haben analysiert, welche Häuser besonders gefragt sind und wie es um die Unterschiede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact