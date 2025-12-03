Star-Analyst reduziert Bitcoin-Prognose - So könnte der BTC-Jahresabschluss wirklich aussehen

Tom Lee, einer der bekanntesten Bitcoin-Bullen der Finanzwelt, hat seine viel beachtete Jahresendprognose deutlich nach unten korrigiert. Der Fundstrat-Stratege hatte lange auf ein Kursziel von 250.000 US-Dollar gesetzt - doch die Kursverluste der vergangenen Wochen haben seine Einschätzung verändert. Wie realistisch ist ein fulminanter Endspurt beim Bitcoin noch?

Bitcoin-Ziel nach unten angepasst - Analysten bleiben dennoch optimistisch

Im Interview mit CNBC zeigte sich Lee spürbar vorsichtiger. Zwar hält er ein neues Allzeithoch weiterhin für möglich, allerdings nur unter günstigsten Umständen. "Ich denke, es ist immer noch sehr wahrscheinlich, dass Bitcoin noch vor Jahresende über 100.000 Dollar liegen wird", so Lee. Die Chance auf ein Erreichen der 250.000 US-Dollar hingegen sei angesichts der Marktbedingungen deutlich gesunken.

Trotz der moderaten Anpassung bleibt der Experte langfristig zuversichtlich. Fundstrat sieht den Bitcoin mittelfristig klar im Aufwärtstrend und hält an einer Million US-Dollar bis 2030 fest. Damit liegt die Prognose weiterhin im oberen Bereich der optimistischen Schätzungen des Marktes.

Doch Lee ist nicht der einzige, der seine Erwartungen angepasst hat: Auch Cathie Wood - bekannt für ihre extrem bullischen Ziele - hat ihr Kursziel gesenkt und rechnet nun mit mindestens 300.000 US-Dollar weniger als zuvor prognostiziert. Grund dafür sei der wachsende Einfluss von Stablecoins, die teilweise Funktionen übernehmen, die ursprünglich dem Bitcoin zugeschrieben wurden.

Presale-Hype: Bitcoin Hyper wird zum Geheimtipp im Bitcoin-Ökosystem

Während sich die Aussichten für den Bitcoin kurzfristig eintrüben, richtet sich der Blick vieler Anleger auf ein Projekt, das das Bitcoin-Netzwerk funktional erweitern möchte: Bitcoin Hyper. Das Layer-2-Projekt soll blitzschnelle Transaktionen ermöglichen und neue Anwendungen wie Staking, Lending und DeFi in das Bitcoin-Universum bringen - Funktionen, die bisher nur auf alternativen Chains verfügbar waren.

Technisch dient die Solana Virtual Machine als Basis der Hyper-Ebene. Dadurch sollen sämtliche Vorteile der Solana-Blockchain - hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren, flexible Smart Contracts - künftig auch für Bitcoin nutzbar sein. Diese Kombination aus Stabilität und Innovation sorgt für großes Interesse: Bereits 28 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingesammelt.

Viele Marktbeobachter erwarten, dass der HYPER-Token massiv profitieren könnte, sollte sich das Projekt als essenzieller Bestandteil eines funktionaleren Bitcoin-Systems etablieren. Da HYPER im Netzwerk eine zentrale Rolle spielt, könnte eine hohe Nutzung zu deutlichen Wertsteigerungen führen.

Die starke Nachfrage führt zudem dazu, dass im Presale bereits die nächste Preiserhöhung bevorsteht - Anleger haben nur noch kurze Zeit, um den Token zum aktuellen Preis zu erwerben.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.