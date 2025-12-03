DJ VDIK erwartet für 2026 leichte Erholung auf deutschem Automarkt

DOW JONES--Der deutsche Automarkt dürfte sich nach Einschätzung der Autoimporteure kommendes Jahr erneut etwas erholen, sofern das Umfeld stimmt. Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) rechnet mit rund 2,9 Millionen Pkw-Neuzulassungen nach erwarteten rund 2,83 Millionen im laufenden Jahr. Die Prognose sei jedoch hauptsächlich davon abhängig, wie sich die Rahmenbedingungen für Elektrofahrzeuge entwickelten.

"Unsere Vorhersage beruht auf der Annahme, dass die geplante Unterstützung der Bundesregierung für private E-Auto-Kunden rückwirkend zum Jahresbeginn 2026 startet und gleichzeitig wettbewerbsfähige, transparente Strompreise mit flächendeckender Infrastruktur geschaffen werden", wird VDIK-Präsidentin Imelda Labbe laut Mitteilung zitiert. Sollte es zu zusätzlichen Verzögerungen bei der Einführung kommen, könnten mögliche E-Auto-Kunden weiter abwarten und damit eine Markterholung verhindern.

Der Marktanteil der Internationalen Kraftfahrzeughersteller sei innerhalb der vergangenen zehn Jahre von knapp 36 auf 43 Prozent im laufenden Jahr 2025 angestiegen

