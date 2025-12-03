Die Zahl der Gewinner und Verlierer im DAX hält sich am heutigen Mittwoch nahezu die Waage. Es gibt aber ein paar Ausreißer nach oben. Airbus, Continental, Infineon und E.on entwickeln sich stark. Top-Gewinner des Tages ist gegen Mittag aber die Aktie von Merck KGaA. Nach einem bislang schwachen Jahr profitiert die Aktie von einem positiven Analystenkommentar.Die Analysten von Exane BNP Paribas haben ddie Aktie von Merck von "Underweight" auf "Overweight" gleich doppelt hochgestuft. Das Kursziel ...

