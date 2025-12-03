Oberursel (ots) -Die Avis Budget Group gibt den Start von Avis First in Deutschland bekannt - ein Premium-Service, der das Mietwagenerlebnis für qualitätsbewusste Reisende neu definiert. Avis First bietet am Flughafen München eine nahtlose, personalisierte Fahrzeugübernahme direkt nach der Ankunft - ganz ohne die üblichen Wartezeiten am Schalter. Viele weitere Standorte folgen in Kürze."Bei der Avis Budget Group haben wir eine ehrgeizige Transformationsreise begonnen. Unser Ziel ist es, die Mietwagenbranche durch Innovation und einen konsequent kundenorientierten Ansatz neu zu definieren", sagt Anna Pawlak-Kuliga, President International. "Dabei geht es vor allem darum, unseren Kundinnen und Kunden wertvolle Zeit zurückzugeben und das gesamte Reiseerlebnis auf ein neues Niveau zu heben.""Avis First ist nicht nur ein Upgrade - es ist eine vollständige Neugestaltung der Art und Weise, wie Premium-Reisende ihre Reise beginnen und beenden", sagt James Adams, VP & Chief Commercial Officer International. "Wir haben unseren Kundinnen und Kunden zugehört - Reisenden, die Premium-Erlebnisse schätzen und für die jede Minute zählt, ebenso wie Familien, die sich müheloses Reisen wünschen - und daraufhin einen Service entwickelt, der unvergleichlichen Komfort und absolute Sorgenfreiheit bietet."Avis First bietet einen Concierge-Service, bei dem Reisende direkt bei ihrer Ankunft von einem Avis Mitarbeitenden persönlich begrüßt werden. Anschließend werden sie zu ihrem Premium-BMW begleitet - wahlweise aus der anspruchsvollen 3er-, 4er- oder 5er-Reihe oder als luxuriöser und zugleich praktischer X3- oder X5-SUV -, der nur wenige Schritte vom Terminal entfernt bereitsteht. So gelangen Kundinnen und Kunden direkt vom Flugzeug zu ihrem Fahrzeug - ganz ohne Halt am Mietwagenschalter.Der Reise-Content-Creator Alex Zouaghi (https://www.instagram.com/a_ontheroad/?hl=en) ergänzt: "Als Geschäftsreisender möchte ich nach der Ankunft in einem fremden Land nicht erst herausfinden müssen, wie ich zu meinem Mietwagen komme. Ich bin oft unter Zeitdruck - deshalb sind praktische Tipps wie das Hochladen meiner Dokumente (Führerschein, Versicherung, Zahlungsinformationen) in einem speziellen Ordner auf meinem Smartphone oder, noch besser, direkt in der Mietwagen-App entscheidend. Bus, Shuttle, Terminalwechsel oder einfach nur den richtigen Parkplatz zu finden - man weiß zwar, dass man irgendwann ankommt, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich mir gewünscht habe, es gäbe eine Art 'Speedy Boarding' in der Mietwagenbranche: direkt zum Fahrzeug gehen, den Motor starten und losfahren. Dieses Warten hat nun ein Ende - Avis First bietet einen Concierge-Mietwagenservice, mit dem man im Handumdrehen vom Flugzeug auf dem Fahrersitz sitzt."Vorteile des Avis First-Erlebnisses:- Concierge-Service: Ein Avis Mitarbeitender empfängt Reisende bei der Ankunft und begleitet sie direkt zu ihrem Fahrzeug.- BMW-Fahrzeuge der Premium-Klasse: Bereitstellung eines hochwertig ausgestatteten BMW-Modells, ausgewählt nach Komfort, Design und Leistung.- Rückgabe in Terminalnähe: Rückgabe des Fahrzeugs in einem dafür vorgesehenen Bereich nahe des Abflugterminals, mit direktem Zugang zum Gate.- Kundensupport: Hotline & App für Reservierung und Abholkoordination.- Betankungsservice: Rückgabe des Fahrzeugs ohne vorheriges Auftanken; die Betankung erfolgt durch Avis zum gleichen Preis wie bei Selbstbetankung.Seit Ende Oktober steht Reisenden der Service bereits an den Flughäfen Rom-Fiumicino, Genf und Zürich zur Verfügung. Avis First wird zügig ausgebaut, im Laufe des kommenden Jahres und darüber hinaus sind weitere Standorte in Europa und weltweit geplant. Dies festigt das Engagement von Avis für Innovation im Premium-Reisesegment.Um mehr über Avis First zu erfahren und das Premium Ankunftserlebnis zu buchen, laden Sie die Avis App im Apple App Store (https://apps.apple.com/gb/app/avis-car-hire/id883735332) oder im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avis.mobile) herunter.Alex Zouaghi teilt seine Tipps für eine reibungslose Reise:- Nutzen Sie automatisierte Grenzkontrollen (z. B. EasyPASS) und vorab gebuchte Fast-Track-Zugänge an der Sicherheitskontrolle.- Aktivieren Sie eine eSIM, um direkt nach der Landung online zu sein. Für lokale Tarife eignen sich Anbieter wie Telekom, Vodafone oder O2.- Nutzen Sie die offiziellen Apps der Flughäfen für eine interaktive Terminal-Karte und Orientierung.- Buchen Sie bei knappen Umsteigezeiten einen flughafeninternen Caddy-Service vor, um Ihr Gate schneller zu erreichen.- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Ausweisdokumente bereits vor Ihrer Ankunft in die Avis First App hochgeladen haben.- Speichern Sie den Rückgabepunkt für eine beschleunigte Fahrzeugrückgabe direkt am Abflugterminal.Über die Avis Budget GroupDie Avis Budget Group, Inc. ist ein Anbieter globaler Mobilitätslösungen, sowohl durch unsere Marken Avis, Budget und Payless, die mehr als 10.000 Mietstationen in rund 180 Ländern weltweit haben, als auch durch unsere Marke Zipcar, das weltweit führende Carsharing-Netzwerk. Die Avis Budget Group betreibt die meisten unserer Autovermietungsbüros in Nordamerika, Europa und Australasien direkt und operiert in anderen Teilen der Welt hauptsächlich über Lizenznehmer. Der Hauptsitz der Avis Budget Group befindet sich in Parsippany, N.J. Weitere Informationen finden Sie unter AvisBudgetGroup.com.