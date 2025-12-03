FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Patrizia von 9,50 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte der Immobilieninvestmentgesellschaft am Mittwoch in seinem Resümee einen soliden Neunmonatsbericht mit strikter Kostendisziplin und gehobenem Ziel für das operative Ergebnis 2025./rob/ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000PAT1AG3

