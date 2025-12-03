Baden-Baden (ots) -Tickets gibt es ab dem 8. Dezember ausschließlich bei SWR3 zu gewinnen / Konzert am 16. Dezember 2025 im Theater Baden-BadenLeony ist eine der größten deutschen Popstars. Und sie kommt zum "SWR3 Weihnachtskonzert" am 16. Dezember ins Theater Baden-Baden. Dort steht sie ganz nah und in persönlicher Atmosphäre für SWR3 Gewinnerinnen und Gewinner auf der Bühne. Tickets gibt es nicht zu kaufen - sie werden in der Adventszeit ausschließlich verlost. Vom 8. bis 12. Dezember 2025 können SWR3 Hörerinnen und Hörer stündlich von 8 Uhr bis 17 Uhr Konzerttickets gewinnen. Darüber hinaus kann das Konzert von allen Fans am 16. Dezember ab 19:30 Uhr im Livestream auf SWR3.de miterlebt werden.Geborgenheit und Wärme beim "SWR3 Weihnachtskonzert"Weihnachtskonzerte sind für Leony etwas ganz Besonderes. Akustische Songs und ein hoffentlich tolles Publikum - darauf freut sich die Sängerin schon jetzt. Im SWR3 Interview erzählt sie, wie wichtig ihr gerade Geborgenheit, Liebe und Wärme in der weihnachtlichen Zeit sind. Empfindungen, die sie auch in ihrem neuen Weihnachtssong "Home To Me" gemeinsam mit Giovanni Zarrella einfängt - auf den Song darf sich sicherlich auch das Publikum beim "SWR3 Weihnachtskonzert" freuen. Besinnlichkeit und eine vorweihnachtliche Stimmung sollen diesen Abend für alle zu einem Highlight werden lassen. "Mit mir zusammen im Moment sein", das wünscht sich Leony von den Menschen beim Weihnachtskonzert.Verlosung, Livestream und KonzertausschnitteFans können sich auf SWR3.de für Tickets bewerben. Vom 8. bis 12. Dezember zwischen 8 Uhr und 17 Uhr werden stündlich Tickets für das "SWR3 Weihnachtskonzert" verschenkt.Zudem ist eine Teilnahme über den SWR3 Instagram-Kanal möglich. Auf dem SWR3 WhatsApp-Kanal ist eine Teilnahme bereits ab dem 3. Dezember möglich. Im Radio und über die jeweiligen Kanäle werden die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt SWR3 das Konzert am 16. Dezember ab 19:30 Uhr im Radio und im Video-Livestream auf SWR3.de (https://www.swr3.de/). Außerdem ist das Konzert am 22. Dezember um 00:21 Uhr im SWR TV zu sehen und vorab bereits in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek auf SWR3.de abrufbar."SWR3 Christmas-Channel" sorgt für weihnachtliche StimmungZusätzlich zum "SWR3 Weihnachtskonzert" mit Leony gibt es wieder den "SWR3 Christmas-Channel" mit den besten Weihnachts-Hits auf SWR3.de (https://www.swr3.de/) und in der SWR3 App.Weitere Infos zur Ticketverlosung: https://www.swr3.de/events/unsere-events/weihnachtskonzert-2025-leony-100.html"SWR3 Christmas-Special": https://www.swr3.de/musik/christmas-songs-weihnachten-2025-100.htmlInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-weihnachtskonzertPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6171587