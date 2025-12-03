In Dänemark verzeichneten Elektroautos im November 11.732 Neuzulassungen und erreichten so einen Marktanteil von 73,7 Prozent. Bei den Neuzulassungen von Pkw für Privatpersonen machten E-Autos im vergangenen Monat sogar 91,2 Prozent der Gesamtkäufe aus. Beliebtestes E-Modell: der Skoda Elroq. Ähnlich hohe Zulassungszahlen für Stromer kennen wir eigentlich nur aus Norwegen, wobei dort inzwischen regelmäßig über 95 Prozent E-Anteil bei den Neuzulassungen ...

